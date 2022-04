🎥 Le geste d'humeur de Cristiano Ronaldo après la défaite à Everton

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Manchester United, battu hier sur la pelouse d'Everton (1-0). Les Mancuniens figurent à la septième place de Premier League, hors de toute place qualificative pour une compétition européenne la saison prochaine. Une situation qui agace logiquement du côté des Red Devils. En quittant la pelouse hier après-midi, Cristiano Ronaldo s'est emporté et a volontairement fait tomber le téléphone d'une fan qui le filmait. Un geste qui témoigne de toute la frustration du portugais, qui s'est déjà excusé sur les réseaux sociaux.

In case anyone still believe United’s laughable claim that “it isn’t clear that Ronaldo’s swipe was intentional”… @ManUtd #EVEMNU #Ronaldo @SkySportsPL @SkySportsNews @SkySports @NBCSportsSoccer @Everton pic.twitter.com/itPLcV4rVB