Ariël Jacobs: "Le niveau amateur n'est pas assez relevé pour le développement des jeunes"

Le Club NXT figure à la troisième place du championnat U21, mais La Gantoise et le Standard se montrent très menaçants.

Plusieurs semaines cruciales arrivent pour le Club NXT. L'équipe espoir du Club de Bruges figure à la troisième place du championnat U21, mais La Gantoise et le Standard sont juste derrière. Les Rouches, quatrièmes, comptent un point de retard mais deux matches de moins, tandis que La Gantoise est reléguée à huit unités, mais avec trois rencontres de moins que les Brugeois. La place du Club NXT en D1B la saison prochaine est donc très menacée, et manquer le top 4 serait une grosse perte selon Ariël Jacobs, le président du comité des jeunes de la Pro League. "Les divisons amateurs ne sont pas assez relevées pour que les jeunes se développent de manière optimale. Dans ce cas, le prêt de certains jeunes restera une option, et quand on voit Maxim De Cuyper et Thomas van den Keybus à Westerlo, on voit que le Club de Bruges a de bonnes expériences avec cela."