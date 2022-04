Nouveau forfait pour Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic enchaine les pépins physiques cette saison.

L'AC Milan, qui domine la Série A avec une longueur d'avance sur l'Inter Milan et Naples, se déplace ce soir du côté du Torino. Pour cette rencontre, Stefano Pioli devra composer avec sept absents. Romagnoli, Kjaer, Florenzi, Bennacer, Rebic et Castillejo sont absents, tout comme Zlatan Ibrahimovic, qui entame une cinquième période d'absence cette saison. Le géant suédois souffre du genou gauche, et n'a plus été titulaire depuis le 22 janvier dernier. C'est déjà la troisième fois cette saison que le genou de la légende suédoise l'écarte des terrains.