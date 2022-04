Mats Rits est confiant : "Si on joue nos matches, on va devenir champions"

A nouveau buteur, le milieu de terrain voit son Club de Bruges aller jusqu'au bout.

Dans des propos relayés par le Nieuwsblad, le buteur face à ses ex-couleurs malinoises Mats Rits s'est d'abord montré satisfait par cette victoire (2-0). "On aurait pu finir le match plus facilement. Si nous marquons ce deuxième but plus rapidement, nous n'avons pas à être sur nos gardes jusqu'à quinze minutes avant la fin. Mais d'accord : c'était juste une victoire méritée. Malines avait un bon plan et poussait d'homme à homme, mais nous avons trouvé la solution footballistique et avons pu créer suffisamment de danger. Nous nous sommes récompensés un peu trop parcimonieusement. Bien que les trois points soient bien sûr les plus importants."

Bruges a pris le plus de points possibles, reste à voir combien d'unités les séparera de l'Union. "Il me semblerait étrange que ce soit 5-0 pour l'Union: ce match devrait simplement être redémarré. En revanche, la différence entre un match nul et une victoire pour Union est minime : bientôt, il aura probablement deux ou trois points de retard. Mais nous sommes le Club de Bruges et nous voulons juste prendre ce titre : nous ne l'avons jamais caché."

Il s'est ensuite montré ambitieux pour les Champions' play-off, avec un seul objectif : le titre. "Nous avons tout entre nos mains et nous jouons l'Union deux fois de plus. Maintenant, ça commence vraiment. Si nous restons calmes et jouons nos matchs dans les Champions play-off, je ne doute pas que nous deviendrons simplement champions. C'est notre objectif depuis le début de la saison et nous ferons tout notre possible pour y parvenir."