L'Egypte officialise la fin des fonctions de Carlos Queiroz

Carlos Queiroz avait annoncé après l'élimination par le Sénégal en barrages pour la Coupe du monde 2022 (1-1 score cumulé, 3-1 aux tàb) qu'il se retirait de ses fonctions en tant que sélectionneur de l'équipe nationale égyptienne.

la Fédération égyptienne de football (EFA) a officialisé la fin de sa collaboration avec le Portugais via un communiqué.

"La Fédération de football et Queiroz conviennent de mettre fin à leur contrat par consentement mutuel.

Le conseil d'administration de la Fédération égyptienne de football, dirigé par le professeur Gamal Allam, a tenu une réunion aujourd'hui au siège de la Fédération", peut-on y lire.

Queiroz était arrivé à la tête des Pharaons en septembre dernier. Il a échoué à deux reprises face au Sénégal, d'abord en finale de la CAN puis lors des barrages. Il a réagi via son compte Twitter.

To All,

The Egyptian fans; Our supporters;

My friendly and magical staff dream team; And to my wonderful players;



Every new beginning that starts with one painful farewell, means that our hearts are full of gratitude, respect, and friendship. Those are my feelings right now. pic.twitter.com/PKgTOCrLgg