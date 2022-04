En route vers un tour final sans suspense en Nationale 1 ?

A trois jours de la fin de la phase classique, le suspense est bel et bien présent en Nationale 1. La différence entre le leader Dessel Sport et Patro Eisden, sixième au classement, est d'à peine trois points.

Format de la compétition

Après 28 journées, la Nationale 1 sera terminée. Les quatre premiers se prépareront pour le tour final où les points seront divisés par deux. Celui qui terminera à la première place à l'issue des six journées de playoffs montera en D1B. Vu le classement actuel, il est plus correct de dire : l'équipe la mieux classée et possédant une licence pour la D1B sera promue. Sans oublier que les deux derniers sont relégués et que le 13ème disputera des barrages.

En route vers les Playoffs les plus excitants depuis des années ? Pas tout à fait, au contraire. Supposons que le tour final commence aujourd'hui, il n'y aurait aucun enjeu. Dessel Sport, Knokke et l'Olympic n'ont pas obtenu de licence pour la saison prochaine en D1B. Ils peuvent participer aux Playoffs, mais n'ont aucune chance de promotion. Cela signifie qu'à l'heure actuelle, le RFC Liège, qui a reçu un avis positif pour la licence, serait assuré de monter.

Cependant, nous n'en sommes pas encore là. D'abord, parce que Liège n'est pas encore sûr de terminer dans le top 4. Et deuxièmement, parce que Dender et le Patro Eisden, qui ont obtenu leur licence pour la D1B, sont également toujours en course pour terminer parmi les quatre premiers.