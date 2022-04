Henry souligne l'intelligence de Benzema: "La façon dont il se place..."

Karim Benzema est décidément l'homme fort du Real Madrid en Ligue des Champions.

Auteur d'un fabuleux triplé à l'aller, Karim Benzema (34 ans, 9 matchs et 12 buts en coupe LdC cette saison) a qualifié le Real Madrid contre Chelsea (2-3 ap), mardi, lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Un but salvateur en prolongation de l'attaquant français qui a régalé Thierry Henry.

"La façon dont il y va : il se rapproche du premier poteau puis il fait marche arrière. Ce qu'il a fait, c'est de s’approcher de Vinicius Jr, de voir qu'ils avaient le temps et se connecter avec les yeux. Puis, il est revenu en arrière pour s'assurer qu'il faisait face au but, pour attaquer le ballon et le placer là d’où il venait. Le gardien de but traversera toujours son but, alors il le place d'où il vient. Il savait qu'il était mal placé, il s’est dit : 'D'accord, laisse moi réajuster mon placement, nous sommes connectés, maintenant laisse moï finir'", a analysé le consultant pour CBS Sports.

Un déplacement parfait qui a d'ailleurs provoqué la glissade d'Antonio Rüdiger sur cette action.