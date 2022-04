Quand Diego Simeone s'emporte sur son propre joueur

Les esprits se sont échauffés en fin de match.

Alors que l'Atletico était dos au mur et que les minutes restantes pour accrocher les prolongations contre Manchester City diminuaient, Felipe - exclu ensuite - a été auteur d'un vilian geste sur Phil Foden. Le défenseur Monténégrin Stefan Savic s'est alors précipité vers le joueur anglais, ce qui a eu comme effet d'échauffer les esprits des 22 acteurs présents sur la pelouse.

Survolté près de son banc de touche, Diego Simeone n'aurait pas du tout apprécié le comportement de Savic, qui était très remonté, alors que le temps passait et éliminait de plus en plus l'Atletico de la C1.

Alors qu'il haranguait la foule du Wanda Metropolitano, El Cholo s'est montré furieux envers son défenseur et est rentré sur le terrain pour le recadrer. Il a été calmé par son gardien Jan Oblak et le quatrième arbitre. Selon la presse espagnole, l'Argentin aurait crié : "Non, non ! Jouez, jouez !" Il a même reçu un carton jaune en fin de match.

Savic, qui a aussi tiré les cheveux de Grealish, a ensuite été impliqué dans des echauffourées entre les membres des deux équipes lors de la rentrée aux vestiaires.