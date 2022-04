Une des dernières vraies stars d'Anderlecht : "Je suis parti trop tôt, j'aurais pu apporter beaucoup plus au club"

En 2008, Anderlecht a remporté la Coupe après avoir gagné contre Gand. Dans l'équipe : Ahmed Hassan alias "Le Pharaon". Le milieu de terrain offensif égyptien a également été décisif lors de cette finale était aussi son dernier match avec les Mauves.

Hassan pouvait faire n'importe quoi avec un ballon, s'il en avait envie. Mais après la finale de la Coupe, il est devenu évident qu'il allait partir. "En fait je suis parti trop tôt. Je suis convaincu que j'aurais pu apprendre beaucoup de choses à l'équipe au cours des saisons suivantes", déclare-t-il aujourd'hui à Het Laatste Nieuws.

"Quoi qu'il en soit, je voulais remercier les fans et le club de la meilleure façon possible. Ils ont tout fait pour moi et méritaient un cadeau d'adieu. Avec les victoires en Coupe, je pense que j'ai assez bien géré cela."

Hassan était une vedette et un joueur décisif. Un de ceux qui n'ont pas immédiatement pensé à se défendre. ''Mon rôle était de faire la différence, pas d'empêcher de prendre des buts'', se défend Hassan. ''Chacun a son style. Mes statistiques prouvent que j'ai fait du bon travail."