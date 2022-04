Carlo Ancelotti sur son maître à jouer : "Il terminera sa carrière au Real"

Le coach voit bien l'un des ses tout grands cadres terminer sa carrière au Real Madrid.

Dans des propos relayés par le Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti a été questionné sur les propos de Xavi, qui avait déclaré que le Barça était l'équipe la plus difficile à coacher au monde car elle doit toujours gagner en jouant bien. "Je réponds en posant une question : qu'est-ce que cela signifie de bien jouer ? Tout le monde a sa propre opinion, pour moi, cela signifie le faire à la fois quand on défend et quand on a la possession du ballon, le football est fait d'attaque et de défense et une équipe joue bien quand elle est capable de faire les deux phases et personne ne me fera changer d'avis."

Le Real est en tête de LaLiga, à 12 points du Barça - qui compte un match de retard. Une victoire ce dimanche (21h) face à Séville pourrait encore plus éloigner les Catalans du titre. "Nous devons penser à gagner, à marquer des points, car la Liga n'est pas fermée. Le monde entier attend que le Real trébuche, chaque match peut être un piège, nous savons très bien ce que joue Séville, ils sont toujours dans la course et ils veulent être dans les quatre premiers, nous sommes prêts", a précisé l'Italien en conférence de presse.

Il s'est ensuite montré élogieux envers son numéro 10 Luka Modric, encore auteur d'une prestation 5 étoiles en Ligue des Champions face à Chelsea en semaine, tout en évoquant l'avenir du Croate au sein de la Casa Blanca. "Il terminera sa carrière au Real, je ne sais pas quand mais c'est comme ça, il n'a aucun problème pour signer un renouvellement, ni le club pour prolonger son contrat, tout est très clair, c'est une légende du football et si je dois le comparer à quelqu'un je pense à Paolo Maldini qui a gagné sa dernière Ligue des Champions à presque 40 ans."