Matisse Samoise avant sa première finale : "On sent que le match est très important"

Ce lundi, le back droit disputera sa première finale de Coupe de Belgique avec La Gantoise contre Anderlecht.

La Gantoise est à un match d'un ticket européen pour la saison prochaine. "Une finale a un impact plus important que le match précédent que nous avons joué contre Anderlecht. Pourtant, nous nous entraînons comme toujours. Éviter les tacles dangereux ? Nous ne faisons jamais ça un jour avant un match. Mais bien sûr nous ferons attention à ne blesser personne", a confié Matisse Samoise à Het Nieuwsblad.

Pour le joueur âgé de 20 ans, c'est une première finale de coupe. "Il n'y a pas encore de stress, peut-être que cela sera présent dimanche ou lundi. Une finale reste un match spécial. J'ai l'habitude de jouer des matchs importants. Je ne vais pas me réjouir de lundi d'une manière particulière. Bien sûr, une finale est encore plus importante que les autres matchs de haut niveau, on le sent : on me parle davantage cette semaine et les gens m'encouragent et me souhaitent de réussir. Ce match est clairement très populaire auprès des fans", a expliqué le Diablotin.

Le jeune défenseur est né et a grandi à Gand. "Ce serait spécial de ramener la Ccoupe ici en tant que Gantois Ce serait inoubliable. Quand je me rappelle comment les champions ont été reçus. En Belgique, cela ne peut se produire qu'à Gand", a conclu Samoise.