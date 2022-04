Ces joueurs qui peuvent briller en Play Offs

Les Playoffs sont là, et c'est un nouveau championnat, certes très court cette saison, qui commence. L'occasion pour certains joueurs de confirmer ou de percer après avoir pris leurs marques en phase classique ?

C'était prévisible : arrivé après la fin de saison de MLS, Tajon Buchanan (23 ans) a eu besoin d'un temps d'adaptation... et n'a naturellement pas été aidé par les allers et retours incessants en équipe nationale. Qualifié pour la Coupe du Monde avec le Canada, l'ailier a terminé la saison en tant que titulaire mais n'a pas encore réussi à imposer sa patte au jeu de Bruges. Buchanan souffre un peu de la comparaison avec un Andreas Skov Olsen arrivé entouré de moins d'attentes, mais qui a fait le show dans la dernière ligne droite.

Tout le monde au Club de Bruges le savait : Tajon Buchanan sera probablement l'une des armes offensives n°1 des Blauw & Zwart... lors de la saison 2022-2023. Mais avec une préparation un peu plus tranquille avant les Champions Playoffs, le Canadien pourrait bien être l'une des révélations de la phase finale et aider le Club dans la course au titre.

Kacper Kozlowski

Il est littéralement l'un des joueurs les plus chers du championnat, même si c'est bien Brighton & Hove Albion qui a mis 10 millions sur lui, mais Kacper Kozlowski (18 ans) n'a pas encore pu faire étalage de son talent. Au sein d'une équipe qui tournait parfaitement, le grand espoir polonais n'a obtenu que deux titularisations, en l'absence de Dante Vanzeir. Très bien entré à Courtrai, plutôt bon pour sa première titularisation contre OHL, on est cependant en droit d'attendre plus du plus jeune joueur de l'histoire de l'Euro.

L'USG, cependant, aura besoin de toutes ses forces vives pour la phase finale de la saison et Kozlowski est une option très intéressante, que ce soit en jaillissant du banc ou pour tenter un coup d'entrée de jeu. Technique, intelligent, puissant, il a une immense marge de progression (et on ne serait pas surpris de voir son prêt prolongé la saison prochaine, car il n'est certainement pas prêt pour l'Angleterre). Et s'il montait déjà en puissance dans ces PO1 ?

Luca Oyen

On a cette impression claire que Luca Oyen (19 ans) est l'une des next big things de notre championnat et de notre football belge. Encensé depuis les équipes d'âge, le petit prodige du Racing Genk semble exploser et arriver à maturité, après avoir longtemps dû se contenter de montées au jeu.

Avec deux assists sur les deux dernières rencontres limbourgeoises, Oyen s'est imposé comme un titulaire dans une équipe où la concurrence est rude aux avant-postes. Sa technique soyeuse, son coup d'oeil et son QI football en feront l'une des attractions des European Playoffs. Et s'il y brille, attendez-vous à le voir dans beaucoup d'articles sur les joueurs à suivre en 2022-2023...

Majeed Ashimeru

Certes, cela fait de longues semaines voire mois que Majeed Ashimeru, qui ne nous séduisait pas outre mesure à ses débuts au RSCA, est devenu un véritable pilier de l'entrejeu mauve. Le Ghanéen a eu un véritable déclic et il n'y a désormais pas photo entre lui et Kristoffer Olsson : Ashimeru est plus vif, plus tranchant, joue vers l'avant et a gagné énormément en intelligence et en calme au ballon.

De retour de blessure, Majeed Ashimeru peut continuer sa progression dans ces Champions Playoffs et être l'un des atouts majeurs d'Anderlecht dans la course au meilleur classement possible - pour ne pas évoquer d'ambitions démesurées. On en oublierait presque que "Magic Majeed" n'a que 24 ans et donc encore une belle marge, après avoir dû s'adapter à un championnat plus rythmé que l'autrichien.

Vakoun Bayo

Vakoun Bayo en a fait des sceptiques, à son arrivée au Sporting Charleroi. Il faut dire que le solide ivoirien avait une sacrée montagne à gravir : remplacer Shamar Nicholson dans le coeur des supporters n'était pas chose aisée, et Bayo n'y est pas encore vraiment arrivé... mais il est en bonne voie.

Après des matchs compliqués, son duo avec Youssouph Badji laissant par moments sceptique, le grand Vakoun a empilé les buts dans la dernière ligne droite (5 en 4 matchs dont deux doublés), aidant Charleroi à sécuriser sa place dans le top 8, ce qui était l'objectif annoncé. Les Zèbres doivent désormais aller chercher ce ticket européen qui les fuit depuis si longtemps, et les buts de Vakoun Bayo seront cruciaux.