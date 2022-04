Touché par un drame familial, Cristiano Ronaldo ne jouera pas face à Liverpool

Manchester United a annoncé que le Portugais préférait ne pas jouer ce mardi et rester aux côtés de sa famille.

En deuil suite à la mort de l'un de ses jumeaux lors de l'accouchement, Cristiano Ronaldo ne figurera pas sur la feuille du match de ce soir à Liverpool en Premier League. Manchester United a publié un communiqué fort de soutien envers son attaquant et a rappelé l'importance pour lui et sa famille d'avoir leur vie privée respectée.

"La famille est plus importante que tout et Ronaldo soutient ses proches dans ce moment extrêmement difficile. En conséquence, nous pouvons confirmer qu'il ne participera pas au match contre Liverpool à Anfield mardi soir et nous soulignons la demande de la famille de voir sa vie privée respectée."