Xavi l'admet : "On a presque dit adieu au titre"

Le FC Barcelone a pris deux coups consécutifs sur la tête : en Europa League et en championnat.

La défaite lundi soir face à Cadiz était la deuxième consécutive du FC Barcelone à domicile après la claque prise face à Francfort en Europa League.

Un énorme coup dur qui met une grosse pression sur Xavi et ses hommes en fin de saison même si l'entraîneur ne semble plus se faire d'illusions. "On a manqué une occasion en or de marquer la différence avec les autres équipes engagées dans la bataille pour la Ligue des champions. On a presque dit adieu au titre", a-t-il commenté après la rencontre dans des propos retranscrits par L'Equipe.

Il a maintenu que cette qualification en C1 devait se faire "de quelle manière que ce soit".