"Nous devons être prêts pour notre prochaine finale"

Ce vendredi en conférence de presse, Vincent Kompany a répondu à "une dernière question" sur la finale de Coupe perdue face à La Gantoise.

Anderlecht joue ce dimanche face à l'Union (18h30). Les hommes de Vincent Kompany aborderont ces Champions' Playoffs dans la foulée d'une défaite lundi dernier face à La Gantoise, en finale de la Coupe de Belgique (0-0, 4-3 après tab).

Le coach des Mauves a accepté de répondre à "une dernière question" au sujet de cette défaite, et à propos de la discussion qu'il a eu par après avec ses joueurs. Il s'est montré désireux de "clôturer le chapitre".

"Ce sont des moments qui ont beaucoup de valeur. Dans les bons ou dans les mauvais moments, on peut pas s'enfuir d'un sentiment pareil, d'une déception pareille. Je pense qu'il y a beaucoup de force à aller chercher de ce qu'on a vécu", a-t-il affirmé.

"Certains joueurs, il faut leur parler individuellement parce que c'est la meilleure manière de communiquer avec eux. D'autres choses doivent être discutées en groupe. Ici, on a perdu une finale dans des conditions un peu différentes, on a perdu aux penaltys donc j'espère que mon discours n'aurait pas été totalement différent si on avait gagné aux penaltys", déclare-t-il, avant de considérer que des "leçons" étaient à tirer au niveau du "contenu" produit durant cette finale et que l'ambition était toujours bien présente.

"On doit être prêts pour la prochaine finale et le prochain match. On se bat toute une carrière pour arriver à des moments pareils. Il faut savoir en retirer les leçons surtout dans les mauvais moments aussi."