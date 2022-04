Pour Kompany, la situation de l'Union est "injuste" : "Ils se retrouvent dans des Playoffs où il faut tout remettre en jeu"

Vincent Kompany a préfacé le choc bruxellois de ce dimanche face à l'Union Saint-Gilloise.

Questionné en conférence de presse à propos de la manière avec laquelle il compte jouer face à l'Union ce dimanche, Vincent Kompany sait que chaque match est différent, et que s'adapter au jeu de son adversaire est presque inévitable. Mais il veut rester fidèle à sa philosophie, ses préceptes.

"Si on me dit que l'Union va s'adapter et changer tout ce qu'ils ont fait cette saison, je suis plutôt content. Et si moi en tant que coach d'Anderlecht je vais à l'Union et je dis : 'Je vais tout changer de ce que j'ai fait cette saison pour ce match', je pense qu'ils seront plutôt heureux."

"A chaque match, on s'adapte. Si on analye le match phase par phase (...), chaque équipe s'adapte. Mais aller changer son fond de jeu, c'est difficile. Je pense pas que l'on verra une équipe dans les Playoffs 1 (nouvellement appelés Champions' Playoffs, ndlr) qui va changer son fond de jeu. Je peux faire les erreurs d'un jeune coach, mais je connais la réponse dans 10 ans qui sera qu'il ne fallait pas le faire", assure-t-il.

Selon lui, l'Union mérite sa place de leader. "C'est une équipe qui, pour plusieurs raisons, se retrouvent là où ils sont aujourd'hui de manière tout à fait méritée. Et de manière un peu injuste ils se retrouvent dans des Playoffs où à nouveau il faut tout remettre en jeu."