"Tout le monde se dit : 'Si on gagne 6 matchs, on est champions' "

Anderlecht commence ses Playoffs par une rencontre d'ores et déjà décisive face au leader unioniste. Des Mauves ambitieux, toujours, mais qui se voudront de "rester calmes" également.

"Je réfléchis beaucoup à cela (aux ambitions du club) avant de commencer les Playoffs, mais j'ai envie de rester le plus calme de tout le monde." Ce sont les mots de Vincent Kompany ce vendredi en conférence de presse.

"Je pense que chaque entraîneur, chaque club s'est dit : 'Si on gagne 6 matchs, on est champions.' Et tout le monde pense la même chose. Vous allez à Anvers, Bruges ou l'Union, ils pensent la même chose", prévient-il.

"Ce que je veux surtout c'est rester calme, d'y aller par match par match. On a un match face à l'Union dimanche (18h30, ndlr), il y a des opportunités pour nous. Et c'est un match difficile. Après ça, on aura un autre match, on aura des opportunités, ce sera difficile encore."

"Je veux une équipe qui en général a du répondant dans des matchs de ce niveau-là, où il y a des moments où est pas les plus forts, ça arrive quand on joue contre les meilleurs. Mais il faut toujours rester calmes, et il faut être capable d'être là dans les moments importants. C'est surtout se concentrer sur l'aspect de jouer beaucoup de gros matchs en succession, plus que juste remonter les gens en leur disant 'On va gagner' ", avant de préciser : "On reste calmes, l'ambition reste toujours la même de toute façon. On a envie de gagner chaque match."