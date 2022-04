Jean-Michel Aulas s'emporte: "Si cela doit perdurer, je préfère m'en aller"

Le président de l'Olympique Lyonnais n'a pas apprécié le comportement de ses supporters.

Après son but contre Montpellier (5-2) ce samedi en Ligue 1, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Karl Toko-Ekambi (29 ans, 26 matchs et 11 buts en L1 cette saison) a célébré cette réalisation en posant son doigt sur sa bouche en direction des Bad Gones. Copieusement sifflé et insulté par le Virage Nord par la suite, le Camerounais, passeur décisif pour Houssem Aouar dans les derniers instants, a été soutenu par ses coéquipiers et le reste du public du Groupama Stadium. Face à la presse, le président lyonnais Jean-Michel Aulas, agacé, a également tenu à le défendre.

"C'est d’une grande tristesse. C'est la réaction d'une toute petite partie d'un groupe historique... Karl ne s'est pas rendu compte de ce qu'il a fait. Il faut maintenant gérer la désescalade. On a franchi une situation qui, pour moi, n'est pas acceptable. Si ça doit perdurer, je préfère m'en aller. Le foot ce n'est pas ça ! Si Karl a eu cette mauvaise réaction, c'est qu'il avait été irrité avant. J'ai rendez-vous avec un petit groupe de supporters maintenant. J'avais donné un rendez-vous hier, mais seul le Virage Sud est venu. Il y a une fracture. J'ai passé deux heures à m'expliquer vendredi, les choses ont été dites avec un groupe. Je vais discuter avec l'autre groupe car je ne peux pas imaginer qu'on prépare Marseille dans ces conditions", a terminé Aulas.