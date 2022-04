Paris, champion morose

L'Argentin a sorti le Parc des Princes de sa torpeur mais les joueurs de Pochettino se sont endormis eux-mêmes.

Oui, l'ambiance est toujours aussi morose au Parc des Princes pour les matches du PSG. Pourtant ce samedi soir les hommes de Mauricio Pochettino pouvaient remporter le titre de champion de France pour la 10ème fois de leur histoire en cas de résultat positif contre Lens, mais le CUP avait annoncé la couleur: c'est encore la grève des chants, mais surtout ils fêteraient le titre... en dehors du stade.

Bref, sur la pelouse.. ce n'était pas terrible non plus. Les Parisiens s'alignaient avec Sergio Ramos dans un 3-4-3 que certains voulaient depuis le début mais n'ont pas eu beaucoup d'opportunités. Comme souvent, c'est Kylian Mbappé qui a les seules opportunités mais il ne trouve pas le cadre. En face, Lens joue crânement sa chance mais Navas assure.

Après la pause, un tournant: Kevin Danso, déjà averti en première période, tacle maladroitement Neymar et reçoit un second carton, et est donc expulsé. Les Parisiens jouent alors plus haut, sous l'impulsion d'un Sergio Ramos en mode quarterback. Sur une longue possession, Neymar confie le cuir à Messi, La Pulga ne se fait pas prier et trompe Leca d'une superbe frappe dans la lucarne (68', 1-0). Dans les dernières secondes, arrive ce qui devait arriver: Lens égalise dans un silence de cathédrale via Corentin Jean (88', 1-1).

Le reste de la rencontre se jouera sur un tout petit rythme, et sans une partie du CUP, qui a quitté les tribunes comme prévu. Une saison morose, un titre morose: le PSG devra une revanche à ses supporters la saison prochaine.