Morgan Poaty : "Nous n'avons pas célébré car nous savons que ce n'est pas fini"

Ce samedi soir, le RFC Seraing a remporté la première manche des barrages en allant s'imposer au RWDM (0-1) grâce à une réalisation de Mikautadze juste avant la pause.

Le RFC Seraing a effectué la moitié du chemin et a pris une option avant la manche retour qui aura lieu au Pairay samedi prochain (20h45). "Nous sommes très contents de nous être imposés ici au stade Edmond Machtens. Nous n'avons pas célébré car nous savons que ce n'est pas fini. Cela va être très dur au match retour. Ils vont venir chez nous pour gagner et essayer de rejoindre la D1A. Nous devrons être encore meilleurs que ce samedi soir. Je pense que ce sera une très belle rencontre", a confié Morgan Poaty à l'issue de la rencontre.

Les Métallos ont obtenu plusieurs occasions pour faire le break, mais ont également vu les locaux toucher la barre transversale à deux reprises et Opare sauver un ballon sur la ligne. "C'est comme un match de Coupe. Sur une action, tout peut changer et basculer. Nous avons fait ce qu'il fallait. Nous allons rester humbles lors du match retour et jouer comme si c'était 0-0. En tout cas, la confiance est bien là", a conclu le back gauche sérésien.