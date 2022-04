Aleksandar Mitrovic élu Joueur de l'Année en Championship, sans surprise!

Véritable machine à buts cette saison, Aleksandar Mitrovic a été récompensé d'un trophée de Joueur de l'Année.

Aleksandar Mitrovic (27 ans), l'ancien buteur du RSC Anderlecht, a été récompensé de sa saison fantastique et est élu Player of the Season par l'EFL, la ligue gérant la Championship (D2 anglaise). Le Serbe en est à 41 buts cette saison en autant de matchs avec Fulham, et n'est qu'à une réalisation du record historique détenu par Guy Whittingham. Il lui reste trois rencontres pour égaler puis dépasser ce record, alors que les Cottagers sont d'ores et déjà assurés de remonter en Premier League.