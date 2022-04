L'Union Saint-Gilloise a pris le large sur le troisième, et c'est déjà énorme

En battant le RSCA ce dimanche, l'Union est restée à distance du FC Bruges. Mais plus encore : elle a presque verrouillé la deuxième place et mis le reste du top 4 à distance.

Bien sûr, tant que ce n'est pas mathématiquement impossible, il y aura toujours des gens pour croire à un écroulement total de l'Union Saint-Gilloise et à un rush insensé d'Anderlecht ou de l'Antwerp (les deux, c'est impossible, puisque l'un devrait battre l'autre) pour revenir dans la course au titre. Mais on peut raisonnablement l'affirmer sans prendre trop de risques : le champion de Belgique sera soit l'Union, soit le Club de Bruges.

Et avec 10 points d'avance sur les 3e et 4e places avec 15 points à prendre, il faudrait même une véritable catastrophe pour que l'Union ne termine pas deuxième, au pire, de la saison. Bien sûr, les Unionistes n'ont qu'une idée en tête désormais (bien qu'ils veuillent parfois faire croire le contraire) et c'est le titre - c'est bien logique. Mais prenons un peu le temps pour prendre conscience de l'exploit réalisé.

La Ligue des Champions déjà assurée?

Cette seconde place pourrait même déjà être assurée le week-end prochain : si l'Union bat l'Antwerp, prenant 13 points d'avance sur le Great Old, puis qu'Anderlecht perd contre Bruges et se retrouve aussi à 13 points de la tête, ce sera chose faite. On parle souvent de l'exploit que constituerait un titre pour un club promu. Mais une seconde place est tout aussi rare : jamais dans l'histoire du football belge d'après-guerre un club n'a terminé aussi haut la saison de son arrivée dans l'élite.

© photonews

Et cette deuxième place vaudrait cher : elle assurerait l'USG d'une présence à l'avant-dernier tour préliminaire de la Champions League. Au pire, l'Union jouerait donc les poules de l'Europa League, et pourrait au passage affronter un gros calibre en barrages. Voilà qui serait un gros, un énorme lot de consolation si le titre venait finalement à échapper aux Saint-Gillois.

L'autre point important

Même dans la course au titre, avoir pris une telle avance sur l'Antwerp et Anderlecht signifie aussi que l'Union ne doit plus vraiment se préoccuper que d'un seul poursuivant : Bruges. Si les 3e et 4e étaient plus proches, toute défaite brugeoise signifierait aussi qu'une autre équipe se rapprocherait et deviendrait, peut-être, tout aussi dangereuse.

Imaginons que la semaine prochaine, l'Union fasse match nul à l'Antwerp mais qu'Anderlecht batte Bruges. Les leaders se retrouveraient à 4 unités des Blauw & Zwart, et les Mauves ne reviendraient jamais qu'à 8 unités avec 4 journées à jouer - loin d'être menaçants. La marge de manoeuvre est plus importante dans l'hypothèse où Bruges perdrait des points de son côté aussi. Lors de la double confrontation avec le Club, l'Union pourrait même se contenter largement de matchs nuls et rester à distance confortable des deux autres équipes. Bref : on a toutes les cartes en main au Parc Duden.