Scholes s'en prend à Arteta: "C'est une honte"

L'ancien joueur de MAnchester United fustige l'attitude de l'Espagnol durant le match entre les Red Devils et les Gunners.

Vainqueur de Manchester United (3-1) samedi dans le choc de la 34e journée de Premier League, Arsenal a bénéficié d’un penalty transformé par Bukayo Saka pour mener 2-0 à la 32e minute. Celui-ci a été accordé après recours à la VAR et l’entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, n’a pas hésité à mettre une grosse pression sur l’officiel pendant qu’il regardait les images, en effectuant des gestes pour haranguer l’Emirates Stadium. Une scène déplorable pour l’ancienne gloire des Red Devils, Paul Scholes.

"C’est une honte, a taclé l’Anglais pour Premier League Productions. Il ne devrait pas être autorisé à faire ça. Si vous revoyez les images, il va vers le public et essaye un peu d’influencer l’arbitre. Tous les joueurs autour aussi." Une défaite d’autant plus amère qu’elle relègue MU à 6 points d’Arsenal et de la Ligue des Champions, le tout avec un match en plus de disputé.