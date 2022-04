Deux rois pour une compétition reine

Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois se disputent une place en finale de la Ligue des Champions.

Quand on écoute les propos des joueurs de football professionnels, ces derniers n’ont souvent que deux compétitions, deux titres sur le bout de la langue : une victoire en coupe du monde et une victoire dans la plus prestigieuse compétition européenne qu’est la Ligue des Champions.

Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois, deux anciens coéquipiers à Chelsea, à Genk et deux Diables Rouges déterminants dans les résultats de notre équipe nationale, vont se retrouver ce mardi soir pour la première manche de la demi-finale. Et les deux joueurs ont la même objectif : remporter enfin la C1.

Les deux Diables ont un peu le même rapport avec cette compétition : une désillusion en finale. Courtois était entre les perches de l’Atletico le 24 mai 2014 los de la défaite contre le Real Madrid (4-1, AP). Inutile de rappeler la finale de la dernière édition qui avait vu De Bruyne quitter prématurément la pelouse à la suite d’un contact avec Rüdiger, avec une fracture de l’os orbital à la clé. Pompom sur la Garonne, Chelsea avait remporté le titre (1-0).

Cette saison, les deux joueurs ont donc une belle occasion de retrouver la finale, qui se jouera cette année à Paris, et pour chacun ce sera un aboutissement pour cette exercice. Tant le Madrilène que le Citizen sont au sommet de leur art avec leurs clubs respectifs. Courtois devrait remporter le titre de champion d’Espagne dans quelques jours, alors que Manchester City a toujours la main dans son duel face à Liverpool.

Tant l’un que l’autre ont été décisifs dans le parcours du Real et de Manchester City. Dans cette compétition reine, deux rois vont chercher à monter sur le trône. Et c’est le football belge qui va briller sur le toit de l’Europe.