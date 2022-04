Les discussions entre Tissoudali et Gand "infructueuses" jusqu'ici!

Tarik Tissoudali est sous contrat jusqu'en 2023 à Gand, et le club aimerait donc le prolonger pour le vendre à un prix plus intéressant (ou éviter qu'il parte gratuit dans un an).

Mais les discussions entre Tarik Tissoudali (29 ans) et la direction gantoise ne semble pas très bien embarquées. Alors que Michel Louwagie espère en tirer plus de 10 millions d'euros malgré un an de contrat restant seulement, le Marocain, qui n'exclut pas de rester, aimerait voir ses conditions salariales sérieusement revues à la hausse. Son agent, Menno Groenveld, explique que l'offre gantoise en est loin. "En mars, les discussions ont commencé par une mauvaise offre. À peine 20% d'augmentation salariale. Nous sommes restés en contact mais la semaine passée, une offre de 25% est arrivée, présentée comme la dernière offre", déclare l'agent de Tissoudali dans la Gazet van Antwerpen. Cela ne ferait même pas de l'international marocain l'un des joueurs les mieux payés des Buffalos. "Pour l'un des joueurs les plus efficaces de Belgique, c'est trop peu selon nous, et décevant. Gand a parlé d'offre finale, nous avons donc conclu par mail que les discussions étaient rompues et infructueuses".