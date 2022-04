Le jeune Romain Maréchal renforce le projet de Harre-Manhay

Le Club luxembourgeois a le football national en ligne de mire.

Le club de Harre-Manhay, situé au Luxembourg, fait partie de ces clubs ambitieux mais qui sont surtout gérés 'en bon père de famille", sous la direction de Guy Huet (Président), Marc Pottiez (comité de direction) et de Joël Roberty (Directeur Sportif) . Pour les prochaines années, la P2 est très ambitieuse et a la P1 comme objectif.

La P3 a, de son côté, comme but de faire évoluer un savant mélange de jeunes joueurs et d'hommes expérimentés, le tout pour tirer le club vers le haut dans une gestion intelligente. Dans cette optique, le club vient de faire signer Romain Maréchal, jeune joueur de 20 ans, passé par le Standard de Liège et le KAS Eupen. Un signe de l'ambition du club, car ce dernier a refusé plusieurs autres clubs pour se lancer dans le projet du club luxembourgeois.

Le début d'une histoire qui pourrait se terminer dans le football national? Réponse dans les prochaines années.