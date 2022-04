Schreuder ne sous-estime pas son adversaire: "Anderlecht est et restera un grand club"

Ce dimanche, le Club de Bruges se déplacera sur la pelouse du Sporting d'Anderlecht.

Si le Club de Bruges est dans une série incroyable de neuf victoires en neuf rencontres de championnat, les champions en titre n'ont plus battu le Sporting d'Anderlecht depuis 5 rencontres et le mois d'octobre 2020 (sur le score de 3-0). De quoi se poser des questions dans le groupe brugeois? Schreuder répond.

"C'est il ya 5 rencontres, ce n'est pas si long que cela quand on sait que les deux équipes s'affrontent 4 fois par an. Mon groupe a déjà battu Anderlecht, donc il faut rester calme. Nous nous sommes bien préparés pour cette rencontre".

Pour Schreuder, ce sera le premier Topper de sa carrière en tant que T1. "C'est le duel le plus prestigieux en Belgique, en les deux clubs belges qui ont le plus de titres. Anderlecht est et restera un grand club, et la rencontre sera belle".