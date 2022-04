Un dernier match pour Igor De Camargo avant de retourner au Brésil : "Mais j'ai l'ambition de devenir entraîneur principal en Belgique"

L'attaquant âgé de 38 ans disputera la dernière rencontre de sa carrière ce samedi soir au Pairay (20h45) lors de la manche retour des barrages. Battu à domicile le week-end dernier à domicile (0-1), le RWDM est dans l'obligation de s'imposer à Seraing.

Igor De Camargo réfléchit à ses adieux imminents. "Tant physiquement que mentalement, je suis prêt à m'arrêter. Remporter la promotion avec le RWDM bouclerait la boucle. Ce sera de toute façon un moment émouvant et les larmes couleront", a confié l'attaquant âgé de 38 ans à Het Laatste Nieuws.

À la fin du mois de juin, De Camargo retournera au Brésil avec sa famille. "Un choix important au niveau familial. Ma femme veut y retourner et mes enfants et leurs grands-parents auront l'occasion de renforcer leurs liens. Il est temps de faire une pause."

Le joueur du RWDM, qui possède une entreprise de compléments alimentaires et une société immobilière au Brésil, ne dit pas adieu au football et à la Belgique pour de bon. "J'ai déjà mon diplôme UEFA A, maintenant je veux acquérir de l'expérience. Vous me verrez revenir en Belgique. J'ai l'ambition de devenir T1 ici un jour", a conclu Igor De Camargo.