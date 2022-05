Est-ce que Charleroi peut faire mieux ?

Deux défaites en autant de matches : les supporters du Sporting de Charleroi ont-ils raison de manifester leur colère?

On ne va pas se mentir : d’un point de vue comptable, le début des European’s Play-offs est raté pour le Sporting de Charleroi. Une défaite à Malines, une autre à domicile contre La Gantoise et la porte menant à l’Europe semble pratiquement hors d’atteinte.

Du coup, les supporters des Zèbres ont manifesté leur colère et ont pointé du doigt la gestion « sans ambition » de Mehdi Bayat. Ce qui lui est reproché, c’est d’avoir vendu Nicholson lors du mercato hivernal et de ne pas avoir, selon eux, renforcé l’équipe en adéquation avec les ambitions initiales du club.

Mais quel est le bilan du club avec ou sans Nicholson ? Il a disputé 20 rencontres cette année avec les Zèbres pour un bilan de 35 points sur 60 (58% des points). Après son départ, c’est 19 points sur 42 (45% des points). Si on se réfère aux chiffres, son absence aura peut-être coûté des points.

Mais d’autres chiffres sont implacables : ceux du budget du club. Après une saison à huis clos, et une 13ème place au classement, un nouveau projet a été mis en place et une offre de 10 millions pour un joueur… ne se refuse pas. De plus, le club est en pleine reconstruction immobilière avec un nouveau centre d’entraînement et un nouveau stade, qui fera le bonheur de ces mêmes supporters.

La réalité est ce qu’elle est dans le football et sans argent il est compliqué de penser au futur. Mehdi Bayat, en son âme et conscience, a décidé de jouer sur la longueur, alors que certains supporters aimeraient connaître les joies de l’Europe. Cela viendra… avec le temps et avec la pérennité du club. Certains ne doivent pas oublier qu’il n’y a pas si longtemps que cela, le club était au plus bas et en D2. Chaque chose en son temps.