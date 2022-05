Modric prévient Manchester City: "Montrer que nous sommes la meilleure équipe du monde"

Le Real doit remonter un déficit d'un but contre Manchester City.

Battu à l'aller (3-4), le Real Madrid recevra Manchester City ce mercredi (21h) pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse à la veille de ce rendez-vous décisif, le milieu madrilène Luka Modric (36 ans, 40 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) a envoyé un message clair concernant la motivation des Merengue.

"Nous savons que n'avons pas joué notre meilleur match à l'aller même si nous avons marqué trois buts. Demain, nous devons faire mieux. Et on va faire mieux ! Nous avons la qualité et le caractère, ainsi que l'histoire. Ce club a remporté de nombreux grands matchs et le plus de fois la Ligue des Champions. Nous entrerons sur le terrain avec de la foi, de la personnalité, de l'énergie, du caractère et de l'agressivité. Il est temps de montrer que nous sommes le Real Madrid, la meilleure équipe du monde. On ne se rend jamais. C'est ce que nous apprend ce club quand on arrive ici", a déclaré le Croate.