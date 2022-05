🎥 Anthony Moris a réalisé l'arrêt de la seconde journée de Playoffs

L'Union Saint-Gilloise a partagĂ© l'enjeu Ă l'Antwerp. La faute Ă pas mal d'inefficacitĂ© devant, mais aussi grĂące Ă un superbe arrĂȘt d'Anthony Moris.

On parle beaucoup du manque d'efficacité de l'Union Saint-Gilloise au Bosuil, mais il ne faudrait pas oublier qu'en début de seconde période, Anthony Moris a sauvé ses couleurs de bien belle manière. Le gardien de but unioniste a ainsi empêché Radja Nainggolan de marquer d'une frappe de l'entrée du rectangle, qu'il détourne du bout des doigts.

Un arrêt élu "Save of the week" par la Pro League, et qui peut valoir son pesant d'or au décompte final!