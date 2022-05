Un accord sur une prolongation de Mbappé au PSG ? Son entourage répond !

Partira, partira pas ?

Il ne se passe pas un jour sans que le dossier Kylian Mbappé ne secoue l'actualité de la planète football. Le joueur de 23 ans (35 buts et 23 assists cette saison) est en fin de contrat en juin prochain et est encore et toujours cité au Real Madrid.

Alors que dans les dernières heures, la tendance semblait se diriger vers une prolongation du Français au PSG après que Le Parisien ait lancé que cela était la piste la plus probable, la mère du joueur a tenu à démentir ces informations.

"Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties", a-t-elle affirmé sur Twitter.

La "saga" Mbappé ne fait visiblement que commencer.