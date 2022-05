Bundesliga : Wolfsbourg, Dortmund et leurs Belges l'emportent

En Bundesliga, Wolfsbourg l'a emporté en déplacement à Cologne et le Borussia Dortmund en déplacement au Greuther Furth.

Du côté de Wolfsbourg, aucun de nos Belges n'était titulaire, Koen Casteels étant blessé à l'épaule. Aster Vranckx et Dodi Lukebakio étaient sur le banc et sont montés au jeu en cours de rencontre. Lukebakio a d'ailleurs remplacé Lukas Nmecha à la 87e, un Nmecha dont le frère Felix est également monté au jeu lors de la rencontre, remportée 0-1 par les Loups à Cologne.

Le Borussia Dortmund, avec Axel Witsel dans le onze, l'a emporté (1-3) au Greuther Furth via deux buts de Brandt et un but de Passlack. Thorgan Hazard, souffrant du dos, et Thomas Meunier victime d'une déchirure du tendon étaient absents. Du côté de Fribourg, l'Union Berlin l'a emporté (1-4), revenant dans le top 6 à égalité avec le RB Leipzig. Fribourg, de son côté, peut être dépassé par ce même Leipzig en cas de victoire. Le Bayer Leverkusen a remporté un match très spectaculaire (2-4) sur la pelouse de Hoffenheim.