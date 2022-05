Ruslan Malinovskyi à l'assist, l'Atalanta reste dans les places européennes

L'Atalanta a dû attendre les vingt dernières minutes pour se défaire de la Spezia.

La victoire était obligatoire dans les rangs de l'Atalanta Bergame cet après-midi afin de ne pas donner la possibilité à la Fiorentina de passer devant et d'éjecter par la même occasion les coéquipiers de Ruslan Malinovskyi des places européennes. Sur le terrain d'une Spezia qui doit encore officialiser mathématiquement son maintien en Série A, les hommes de Gian Piero Gasperini ont dû redoubler d'effort en fin de rencontre. Le début de rencontre laissait cependant présager une partie tranquille pour l'Atalanta. Au quart d'heure, Ruslan Malinovskyi trouve Luis Muriel qui ouvre déjà le score. À la demi-heure de jeu néanmoins, Daniele Verde remet les deux équipes à égalité. Le score n'évolue plus jusqu'à vingt minutes du terme. Djimsiti redonne alors l'avantage au club de Bergame, avant que Pasalic n'entérine définitivement le résultat final en fin de rencontre. L'Atalanta conserve donc sa septième place et revient à égalité de l'AS Rome, qui compte un match de moins. La Spezia est 16e et compte cinq points d'avance sur le Genoa et Cagliari.