Jurgen Klopp réagit au transfert d'Haaland à City : "En termes d'argent, c'est un nouveau niveau"

L'ancien coach de Dortmund a donné son avis sur le futur gros transfert du rival Citizen.

"J'ai signé un nouveau contrat en sachant que City n'arrêterait pas de se développer", a déclaré Jurgen Klopp à Sky Sports . "Mais ce n'est pas à City de décider si nous pouvons être heureux ou non. Il s'agit de nous, de ce que nous pouvons en faire ici."

Le tacticien allemand fait évidemment référence au futur transfert réalisé par le rival de "son" Liverpool : celui d'Erling Haaland vers Manchester City.

"Vous avez tellement d'opportunités. Et il y a tellement de façons différentes de gagner un match de football. Nous devons juste en trouver un. C'est possible et nous le ferons. (...) Nous sommes souvent en concurrence avec City. Deux, trois fois, dont des matchs de coupe. Avec la Ligue des champions, peut-être même cinq ou six fois. Mais ce n'est pas plus souvent que les autres meilleures équipes (...) Si Haaland va à City, cela ne les affaiblira pas (...) Je pense que nous avons assez parlé de ce transfert. On parle de beaucoup d'argent. En termes d'argent, c'est un nouveau niveau. Permettez-moi d'être honnête à ce sujet", a déclaré Klopp.