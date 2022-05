Un jeune Français dans le viseur du PSG

Sa polyvalence fait de lui un bon candidat pour le PSG.

Nordi Mukiele (24 ans, 37 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) bientôt de retour en France ? Arrivé au RB Leipzig en 2018, l'ancien Montpelliérain intéresse le Paris Saint-Germain, selon les informations de Foot Mercato. Le club de la capitale apprécie la polyvalence du natif de Montreuil, capable de jouer dans l'axe et sur le côté droit, et songe à lui pour suppléer Achraf Hakimi la saison prochaine.

A un an de la fin de son contrat, l'international français ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante. Une situation qui a aussi alerté Manchester United, le Bayern Munich et l'Atletico Madrid. Le PSG n'est donc pas seul sur le coup.