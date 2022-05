Christopher Jullien prêt à changer de club

Le défenseur central français, remis d'une grave blessure à un genou et qui n'a joué que 16 minutes cette saison, est prêt à changer d'air cet été.

Christopher Jullien (29 ans, 1 apparition toutes compétitions cette saison) n'est plus aussi heureux au Celtic. "Depuis mi-janvier, je me sens à 100%. J'ai dit au coach en janvier que j'étais prêt à y aller. Maintenant, c'est son choix et parfois il ne me prend pas sur le banc car il préfère prendre un milieu de terrain qui peut jouer en défense centrale. Je reste forcément sur ma faim par rapport à mon temps de jeu cette saison parce que c'est frustrant et tout ce que je veux, c'est être sur le terrain", a confié le Français pour Goal.

"Malgré le fait que j'ai tout donné pour ce club et que j'aurais voulu encore apporter à l'équipe cette année, le temps de jeu n'est pas là du tout. J'ai encore un an de contrat ici et j'aimerais bien continuer à jouer mais ma priorité c'est d'être sur le terrain. Si jamais les conditions ne changent pas, c'est sûr que de mon côté la porte sera ouverte pour continuer ma carrière ailleurs dans un club où le coach serait heureux de pouvoir s'appuyer sur mes qualités", a conclu Jullien.