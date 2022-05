Une pépite du Borussia Dortmund assure qu'elle restera au club

Convoité par de grandes écuries européennes, Jude Bellingham va rester au Borussia Dortmund la saison prochaine.

Alors qu'il fêtera seulement son 19e anniversaire à la fin du mois prochain, Jude Bellingham vient de réaliser une saison de haut vol en Bundesliga. Le jeune milieu de terrain anglais a disputé 43 rencontres cette saison toutes compétitions confondues, pour un total de six buts et treize passes décisives. Mais ce qui retient surtout l'attention, c'est la maturité dans le jeu d'un joueur qui ne dispute que sa deuxième saison complète dans le championnat allemand, après une saison à Birmingham. Tous ces éléments réunis font que Jude Bellingham est convoité par de grosses écuries européennes, dont Liverpool. Les Reds faisaient du jeune international anglais l'une de leurs priorités pour ce mercato, mais Bellingham va bel et bien rester à Dortmund une saison supplémentaire. "Je serai ici à Dortmund la saison prochaine. Je suis prêt".