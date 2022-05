Pas de Coupe d'Asie en Chine en raison de la pandémie de Covid-19

On l'oublierait presque, mais le coronavirus peut encore influencer le sport mondial.

La Chine a pris une mesure pour le moins drastique. Actuellement confronté à une nouvelle flambée de cas de coronavirus, après avoir été largement épargné ces derniers temps, le géant d'Asie, berceau du Covid-19, a décidé d'annuler la Coupe d'Asie...2023 censée se dérouler sur ses terres en juin et juillet, dans plus d'un an donc.

Il ne s'agit pas de la première compétition sportive annulée en Chine ces derniers jours. Les meetings d'athlétisme de la Ligue de diamant prévus à Shanghai (30 juillet) et Shenzen (6 août), le GP de Shanghai de F1 eT les tournois de tennis masculins (ATP) et féminins (WTA) ont également été annulés. Mais la Coupe d'Asie semblait se dérouler à une date assez lointaine pour éviter ce sort...