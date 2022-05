Des arbitres féminines présentes au Mondial pour la première fois de l'histoire !

C'est une première dans l'histoire du football : trois arbitres féminines seront au sifflet lors de la Coupe du Monde 2022, au Qatar. Ces arbitres sont la Française Stéphanie Frappart, la Rwandaise Salima Mukansanga et la Japonaise Yoshimi Yamashita. Trois assistantes ont également été sélectionnées : Neuza Back (Brésil), Karen Diaz Medina (Mexique) et Kathryn Nesbitt (États-Unis).

En tout, 129 arbitres (principaux et assistants) ont été désignés par la FIFA. Sans surprise, aucun arbitre belge n'a été repris. Lawrence Visser, notre arbitre n°1, pourrait potentiellement entrer en ligne de compte pour la prochaine compétition majeure.

