L'UEFA dévoie l'équipe-type de l'Europa League

Deux jours après la finale remportée par l'Eintracht Francfort contre les Glasgow Rangers (1-1, 5-4 tab), l'UEFA a dévoilé ce vendredi l'équipe type de la saison 2021-2022 de Ligue Europa. Un onze qui, décidé par un panel des observateurs et des observatrices techniques de l'instance européenne, fait la part belle aux deux finalistes.

On y retrouve quatre joueurs du vainqueur allemand : le gardien Kevin Trapp, décisif en finale sur un arrêt en fin de prolongation et la seule tentative arrêtée lors de la séance des tirs au but, le défenseur central Martin Hinteregger, le piston gauche Filip Kostic et l'attaquant Rafael Borré, auteur du but de l'égalisation en finale. De son côté, le finaliste écossais place son défenseur central Calvin Bassey, l'ailier Ryan Kent et le latéral droit James Tavernier, meilleur buteur du tournoi (7 buts).

Pour le reste, l'équipe est composée de deux joueurs de West Ham, le défenseur Craig Dawson et le milieu Declan Rice, ainsi que de deux éléments du RB Leipzig, le milieu Konrad Laimer et l'attaquant français Christopher Nkunku. On l'aura compris, l'UEFA n'a donc sélectionné que des joueurs présents en demi-finales de la C3.