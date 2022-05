Samuel Umtiti ouvert à toutes les options pour quitter le Barça

Le défenseur français veut quitter le club catalan à tout prix afin de se relancer.

Les temps sont durs pour Samuel Umtiti et cette phrase semble être un euphémisme pour celui qui a été miné par les blessures ces derniers mois.

Alors que le mercato approche, plusieurs options s'offrent à lui afin de quitter le Barça et de se relancer le mieux possible. Selon plusieurs médias espagnols, le Français serait prêt à tout pour quitter le club catalan et ne pas être un fardeau.

Ainsi, Sport annonce que Rennes, Montpellier et Nice seraient sur le dossier alors que Lyon et Arsenal regarderaient la situation de loin.

Le Mundo Deportivo annonce qu'un prêt serait déjà une victoire pour le défenseur français qui a signé une prolongation de contrat jusqu'en 2026 en janvier dernier, à la surprise générale.