Jérémy Perbet : "C'est notre dernière chance pour être champion"

Ce dimanche (15h), le RFC Liège reçoit Dender lors de la cinquième journée des Playoffs de Nationale 1. Les Sang et Marine sont dans l'obligation de s'imposer face à leur concurrent direct qui compte un point de plus s'ils veulent accéder à la D1B la saison prochaine.

Le RFC Liège est prêt pour le choc face à Dender. "Notre état d'esprit est positif. Quand le calendrier du Tour final est sorti, nous avions forcément regardé les deux dates des matchs contre notre concurrent direct. Nous avions donc coché cette rencontre à domicile. Nous aurions aimé être devant Dender avant ce match de dimanche, malheureusement ce n'est pas le cas. Nous ferons tout pour remporter les trois points puisque c'est notre dernière chance pour être champion", confie Jérémy Perbet en conférence de presse.

Le matricule 4 n'a pas le choix. S'il veut être champion et se hisser en D1B, il est dans l'obligation de s'imposer ce week-end. "Nous devons gagner les deux rencontres qu'il reste à disputer. Nous avons encore notre sort en main. À domicile, nous avons un gros avantage avec notre public. Nous sommes confiants, mais nous restons méfiants. Dender est une bonne équipe chez qui nous avons perdu. Il faut aborder ce match comme un autre. La pression du résultat est présente chaque week-end au RFC Liège. Il n'y a pas lieu de se mettre plus de pression que d'habitude", souligne le meilleur buteur du club et de Nationale 1.

"À la maison, nous avons l'habitude de démarrer fort et de mettre la pression sur l'adversaire. Mais en face, nous aurons Dender qui est un adversaire d'un autre calibre, donc il faut être vigilant", a-t-il ajouté avant d'évoquer la bonne forme physique du groupe. "C'est parfait d'avoir pu plier la rencontre rapidement mercredi et d'effectuer des changements en début de seconde période à quatres jours d'un choc. Nous avons pu économiser nos efforts, et la récupération est primordiale dans des playoffs. Nous allons débuter à 100% dimanche. Au surplus, nous prenons souvent le dessus physiquement en fin de rencontre sur nos adversaires", conclut Perbut.