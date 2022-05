Sunderland s'impose contre Wycombe et remonte en Championship !

Englué en troisième division anglaise depuis quatre saisons, le club rendu tristement célèbre par la série Netflix, Sunderland till I Die, a battu Wycombe en finale d'accession à Wembley (2-0).

Cinquième de la saison régulière de League One (D3), Sunderland a gagné le droit d'accompagner Wigan et Rotherham en Championship (D2) après avoir battu Wycombe en finale d'accession à Wembley (2-0). Les Black Cats s'imposent grâce à des réalisations de Eliot Embleton (12e) et Ross Stewart (79e) sur des services d'Alex Pritchard.

Nommé le 11 février dernier, Alex Neil a réussi à inverser la tendance. Le technicien écossais âgé de 40 ans conclut la saison sur un bilan de 10 victoires, 7 nuls et 1 défaite en 18 matches coachés.