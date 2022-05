Officiel: Le Borussia Dortmund tient son nouvel entraîneur

Edin Terzic fait son retour au Borussia Dortmund. D'abord recruteur entre 2010 et 2013, ensuite assistant dans les équipes jeunes puis adjoint de l'équipe première entre 2018 et 2020, le Germano-Croate âgé de 39 ans avait pris la suite de Lucien Favre le 13 décembre 2020, et avait réalisé un bon passage sur le banc des Marsupiaux en terminant deuxième de Bundesliga, quart de finaliste de Ligue des Champions et en remportant la Coupe d'Allemagne contre le RB Leipzig (4-1).

"Le Borussia Dortmund a accepté les conditions avec Edin Terzic pour devenir le nouvel entraîneur-chef de l'équipe première avec un contrat jusqu'en 2025."

Borussia Dortmund has agreed to terms with Edin Terzic to become the new first-team head coach on a contract until 2025 🤝 pic.twitter.com/7PCDEM7Eyn