Le RFC Liège a encaissé la mauvaise nouvelle et continue d'y croire : "Absolument prendre les trois points et finir le boulot"

Ce mercredi soir (20h), le RFC Liège se déplacera à Knokke lors de la dernière journée des playoffs. Malgré la mauvaise nouvelle de ce lundi, les Sang et Marine veulent absolument gagner en Flandre Occidentale pour continuer de croire en cette montée en D1B.

Après la victoire contre Dender ce dimanche, le RFC Liège a reçu une très mauvaise nouvelle avec le verdict rendu dans l'affaire du match contre Dender du 27 mars dernier (3-0). Les Sang et Marine sont finalement sanctionnés d'un forfait 0-5. Cela signifie que Dender (37 points) passe devant Liège (36 points) au classement à une journée de la fin.

Une nouvelle qui a fait l'effet d'une douche froide côté liégeois. "Surpris par le mauvais timing de ce verdict. Un peu sous le choc. Tout le monde a le même ressenti : Liège est mal payé d'un point de vue sportif. De notre côté, nous nous disons que nous avons fait le job sur le terrain, nous laissons cette partie là au club et aux avocats", a confié Benoït Bruggeman en conférence de presse.

Les Sang et Marine sont prêts pour leur dernière joute de la saison du côté de Knokke. "Après cette victoire contre Dender dimanche, et le verdict de ce lundi, il y a beaucoup de motivation. Nous voulons absolument prendre les trois points et finir le boulot. De plus, 500 supporters feront le déplacement pour nous soutenir ce mercredi soir", a souligné le joueur âgé de 25 ans qui monte en puissance du côté de Rocourt.

"Avant il y avait peut-être plus de retenue de mon côté, alors que je me lâche beaucoup plus désormais. La groupe tourne bien, la confiance est bien présente également et je me plais ici. Voilà pourquoi j'explose cette saison", a précisé le milieu offensif qui ne paraît jamais fatigué malgré les nombreux efforts fournis. "Quand on voit le public et toute cette ferveur, cela donne 3 voire 4 poumons. Puis, il y a cet objectif de monter en D1B. C'est impossible de ne pas se donner à 300%. Une chance incroyable de jouer ces matchs car rejoindre l'antichambre du football belge ne se déroulera peut-être qu'une fois dans notre vie. Au surplus, permettre au club de retrouver le monde professionnel serait historique", a conclu Bruggeman.