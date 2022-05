Officiel: Rangnick, c'est terminé

Ralf Rangnick quitte Manchester United. Nommé entraîneur intérimaire après le renvoi d'Ole Gunnar Solskjaer, le manager allemand n'a pas été retenu par le club anglais.

"D'un commun accord, Ralf se concentrera désormais uniquement sur son nouveau rôle d'entraîneur de l'équipe nationale autrichienne et ne prendra donc pas de rôle de consultant à Old Trafford, écrit la formation britannique sur son site officiel. Nous tenons à souhaiter à Ralf la meilleure des chances dans ce nouveau chapitre de sa carrière."

Pour rappel, Erik ten Hag lui a succédé sur le banc des Red Devils.

