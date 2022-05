Angel Di Maria a pris une décision concernant son avenir en sélection

A déjà 34 ans, l'ailier argentin à réfléchi à son futur en sélection nationale.

Angel Di Maria quittera la sélection nationale d'Argentine après la Coupe du monde 2022. "Après cette Coupe du monde, il sera temps, il y a beaucoup de gars qui sont au niveau international, qui s'améliorent et petit à petit ils vont montrer qu'ils sont à ce niveau", a expliqué l'Argentin dans Olé.

"De plus, ce serait un peu égoïste de continuer après tant d'années et après tout ce que j'ai gagné."

Comptant 121 sélections et 24 buts avec l'Albiceleste, Di Maria n'avait pas pu participer à la finale de la Coupe du monde 2014 perdue face à l'Allemagne. Sa plus importante réalisation restera son but qui avait offert la Copa América à son équipe face au Brésil l'été dernier. A moins que l'histoire se termine en apothéose au Qatar ?