Eden Hazard en confiance : "Toutes les conditions sont réunies maintenant, à moi de jouer"

Eden Hazard reste sur une saison compliquée de plus, mais il en est persuadé : désormais, il a toutes les cartes en main pour relancer sa carrière.

Pas de surprise à Tubize : c'est un Eden Hazard souriant qui s'est présenté devant la presse, quelques jours après le titre du Real Madrid en Ligue des Champions. "Encore un peu fatigué" de la fête qui s'est ensuivie, comme il le confesse d'emblée. Même s'il n'a pas pu y participer sur le terrain, Eden a savouré. "Ce sont des moments rares dans la vie d'un footballeur et j'espère bien pouvoir en vivre d'autres". Une déclaration ambitieuse, et sereine : tout le monde peut douter de lui, Hazard est confiant.

Après le titre, il l'a en effet clamé au micro : il reste au Real, et veut remercier le public de sa patience en réalisant enfin une grosse saison. "Ca n'était pas prémédité. Je ne sais plus qui me passe le micro, c'est peut-être Karim. J'ai dit ce que j'avais à dire et ce que je pensais. C'était court mais tout le monde a compris le message", sourit le Diable Rouge. "Dans ma tête, je savais que je préparais surtout la saison prochaine. J'ai "commencé" ma saison il y a 3-4 semaines, une fois la plaque enlevée et les entraînements repris, mais ça allait être court pour jouer, je le savais".

Je n'ai aucun doute sur le fait que j'ai encore de belles années devant moi

Désormais, Eden est focalisé à 100% sur la saison à venir avec un objectif clair : oublier ce qui a été jusqu'ici un échec sportif complet. "Bien sûr que c'est triste. J'avais déjà une belle carrière, mais ça devait être la cerise sur le gâteau. Et c'est difficile, c'est un échec pour le moment. On est déçu, on est triste dans ces cas-là. Il y a beaucoup de négatif sur le plan personnel. Mais il n'y a pas que du négatif", nuance-t-il. "Tu es dans le plus grand club du monde, un club qui te permet de gagner des titres. J'ai rencontré des belles personnes. Et maintenant, il me reste deux saisons. Toutes les conditions sont réunies. Tout ce qu'il fallait changer, c'est cette plaque. La douleur, c'est du passé, et je vais juste faire ce que j'ai toujours fait : prendre du plaisir".

S'il y parvient, le capitaine des Diables Rouges en est certain : il a encore beaucoup de choses à offrir. "J'ai encore du temps. Je n'ai aucun doute sur le fait que j'ai encore de belles années devant moi. Il faudra juste que je retrouve les sensations, les mouvements, que je fasse une bonne préparation. Je veux juste faire une année complète, sans problèmes physiques, marquer des buts, jouer un maximum". Ce serait déjà énorme.