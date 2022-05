Les Francs Borains font peau neuve

Les Francs Borains font face à des mouvements importants dans leur effectif.

Ce mardi en conférence de presse, les Francs Borains ont débuté par une annonce émouvante : Lorenzo Lai (36 ans), capitaine emblématique, quitte le club après 14 saisons.

"C'est un moment aussi particulier que la place qu'à Lorenzo dans nos coeurs à tous", s'est exprimé le président Georges-Louis Bouchez. "Lorenzo a encore prouvé, et tout au long de cette saison, beaucoup de talent, beaucoup de coeur. Cette saison, tout n'a pas toujours été là à chaque moment mais Lorenzo Lai a toujours fait partie de ceux qui se sont battus, qui n'ont jamais rien lâché sur le terrain, qui ont voulu emmener l'ensemble des joueurs vers l'avant et aussi dans le vestiaire. Il va laisser un grand vide."

"Une page se tourne", a confié un Lorenzo Lai ému. "Je ne retiens que des bonnes choses ici, avec plusieurs montées. C'était une grande fierté de pouvoir me battre chaque week-end pour les personnes qui supportent les Francs Borains."

Le coach Arnauld Mercier a également tenu à souligner l'"exemplarité" de l'ancien joueur de Mouscron, Mons et La Louvière.

Un cadre part, l'autre reste

Adrien Saussez, élu meilleur joueur du club cette saison, a quant à lui décidé de prolonger l'aventure. Le gardien de 30 ans, ancien de Tubize, Mons et de l'Union Saint-Gilloise, sera donc encore dans les cages la saison prochaine.

"C'est un signal extrêmement important pour nous, car il a été décisif à de multiples reprises", a déclaré Georges-Louis Bouchez. "C'est un atout de pouvoir le garder, compte tenu de son expérience et de son talent. C'est un grand professionnel, qui motive les troupes dans le vestiaire et qui motive sa défense."

"Prolonger était une très bonne opportunité. Il y a un projet qui s'installe", a affirmé Saussez. "On va essayer de reconstruire quelque chose de très concret pour rejouer le haut du tableau."

Du changement dans le staff

Outre les deux arrivées de deux joueurs très expérimentés (Benjamin Boulenger et Megan Laurent), les Francs Borains accueillent un nouvel adjoint et préparateur physique en la personne de Jérémy Zaremba, qui a travaillé avec le T1 Arnauld Mercier à Roulers, Beveren et Boussu.

Du changement également dans l'organigramme : le staff de l'équipe A se chargera de la ligne sportive de la post-formation.